Beton-Tannen als Terrorschutz am Essener Weihnachtsmarkt

Essen (dpa/lnw) - Sie sind 1,80 Meter hoch, wiegen drei Tonnen und sehen aus wie Tannenbäume: Zehn neue Lkw-Sperren werden in diesem Jahr zusätzlich den Essener Weihnachtsmarkt schützen. Das Stadtmarketing lässt die Beton-Tannen am Eingang zum Weihnachtsmarkt aufstellen, den man direkt vom Hauptbahnhof erreicht. «Das ist für viele das Tor zum Weihnachtsmarkt. Wir wollten das etwas ansprechender gestalten als mit einfachen Betonklötzen», sagte eine Sprecherin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Die «Bild»-Zeitung hatte zuvor über die Sperren berichtet.