Opfer an Transporter mitgeschleift: Über vier Jahre Haft

Hintergrund der Tat an der entlegenen Eifeler Urfttalsperre war vermutlich ein kriminelles Geschäft, am ehesten ein Drogengeschäft, wie Gerichtssprecher Thomas Birtel am Donnerstag mitteilte. Möglicherweise sei die versprochene Übergabe von Geld oder Drogen geplatzt. Deshalb hätten die Angeklagten dem Opfer durch Schläge sieben Rippen gebrochen, wovon eine die Lunge durchstach.

Dann hätten die Angeklagten den lebensgefährlich Verletzten an einen Transporter gebunden und mitgeschleift. Mit den Worten: «Wenn Du zur Polizei gehst, dann finden wir Dich», hätten sie ihn zurückgelassen.

Eine Tötungsabsicht erkannten die Richter nicht. Die Anklage hatte wegen versuchten Totschlags acht Jahre Haft gefordert, die Verteidigung nach Angaben des Gerichts Freispruch.