Großeinsatz im Swinger-Club: Drogen statt CO-Vergiftungen?

Hattingen (dpa/lnw) - In dem vor zwei Wochen evakuierten Swinger-Club in Hattingen mit rund 300 Partygästen hat es keine erhöhten Kohlenmonoxid-Werte gebeben. Darauf wies eine Polizeisprecherin am Donnerstag hin. Offenbar hätten die beiden Betroffenen, die kollabiert waren, etwas zu sich genommen, was sich negativ auf ihren Kreislauf ausgewirkt habe. Dass es sich dabei um Ecstasy gehandelt habe, wie die «Bild»-Zeitung berichtete, bestätigte die Sprecherin nicht.

Von dpa