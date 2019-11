Karlsruhe/Wuppertal (dpa/lnw) - Der Bundesgerichtshof wird im Fall des mutmaßlichen Doppelmordes am Wuppertaler Unternehmerpaar Springmann seine Entscheidung am 9. Januar kommenden Jahres verkünden. Das teilte eine Sprecherin des Gerichtshofs in Karlsruhe mit, nachdem dort am Donnerstag über die Revision verhandelt worden war.

Von dpa