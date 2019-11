Reizgas in Schule: Polizei ermittelt wegen Körperverletzung

Kerpen (dpa/lnw) - Weil jemand Reizgas in einer Schule verbreitet haben soll, ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Gesamtschule in Kerpen musste am Donnerstag komplett geräumt worden. Knapp 100 Schüler erlitten Atemwegsreizungen, zwölf von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Wie und weshalb das Reizgas in die Schule gelangt war, konnte die Polizei zunächst nichts sagen. Auch einen konkreten Verdächtigen gab es zunächst nicht. Während des Einsatzes wurde die Schule am Nachmittag bereit wieder freigegeben.

Von dpa