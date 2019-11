Neuer «Tatort» Münster: Professor Boerne in Lebensgefahr

Münster (dpa/lnw) - Es wird eng für Professor Boerne: In der nächsten «Tatort»-Folge «Limbus» ringen die Ärzte nach einem schweren Autounfall um sein Leben. Für Darsteller Jan Josef Liefers (55) und Axel Prahl (59) alias Kommissar Frank Thiel sind dazu am Donnerstag die Dreharbeiten angelaufen. Der Hauptkommissar befürchtet einen Mordversuch. Zwar verbietet ihm Staatsanwältin Wilhelmine Klemm - gespielt von Mechthild Großmann - eigene Ermittlungen, aber das kann ihn nicht abhalten. Die junge Urlaubsvertretung (Hans Löw) von Karl-Friedrich Boerne und Rechtsmedizinerin Silke «Alberich» Haller (ChrisTine Urspruch) suchen an Thiels Seite nach der Wahrheit. Gedreht wird laut WDR bis Mitte Dezember, ausgestrahlt dann 2020 im Ersten.