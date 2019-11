1. FC Köln: Trainersuche nicht zwingend bis Montag beendet

Köln (dpa) - Die Trainersuche beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln dauert an. Auch am Freitag werde er noch Gespräche mit Kandidaten führen, sagte Interims-Sportchef Frank Aehlig am Donnerstag. «Wir wollen gerne bis Montag eine Lösung haben. Die nächsten Tage werden zeigen, ob wir das umsetzen können», sagte der für die Trainersuche verantwortliche Aehlig nach einem 0:0 des Bundesliga-Vorletzten in einem Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten PEC Zwolle. «Der Prozess läuft. Wir sind im Zeitplan drin, den wir uns selbst aufgestellt haben», sagte Aehlig.

Von dpa