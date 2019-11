WAZ: NRW gegen umstrittene Kita-Spielmethode Original Play

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische Landesregierung spricht sich gegen die umstrittene Kita-Spielmethode Original Play aus. Dabei raufen Kinder mit fremden Erwachsenen. Original Play sei «völlig indiskutabel und wird in Nordrhein-Westfalen mit aller Klarheit unterbunden», sagte Familienminister Joachim Stamp (FDP) der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ/Freitag). Seit die ARD über mutmaßliche sexuelle Gewalt im Zusammenhang mit der Spielmethode an zwei Kitas in Berlin und Hamburg berichtet hatte, steht sie in der Kritik. Seitdem wurde Original Play unter anderem vom Berliner Bildungssenat verboten.

Von dpa