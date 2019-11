Düsseldorf (dpa/lnw) - Als Konsequenz aus zahlreichen Missbrauchsskandalen in Nordrhein-Westfalen hat der Landtag eine parlamentarische Kinderschutzkommission eingesetzt. Das Plenum nahm am Freitag einstimmig einen fraktionsübergreifenden Antrag von CDU, FDP, SPD und Grünen an. Auch die AfD und die drei fraktionslosen Abgeordneten stimmten zu.

Von dpa