Ex-Nationaltorhüter Uli Stein: «Bielefeld kann aufsteigen»

Bielefeld (dpa) - Der frühere Fußball-Nationaltorwart Uli Stein traut seinem Ex-Club Arminia Bielefeld in dieser Saison die Rückkehr in die Bundesliga zu. In einem Interview der «Bild»-Zeitung sagte der 65-Jährige auf die Frage, wo der derzeitige Zweitliga-Tabellenführer am Saisonende lande: «Definitiv unter den Top 3! Selbst der direkte Aufstieg würde mich nicht überraschen.» Stein schickte gleich einen Rat hinterher: «Arminia sollte sich schon mal den Bielefelder Rathaus-Balkon reservieren lassen.»

Von dpa