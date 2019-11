Der 19-Jährige bleibe wegen seiner Brandverletzungen zunächst in einer Spezialklinik. Er werde überwacht. Sobald sein Zustand es zulässt, soll der Mann in ein Justizvollzugskrankenhaus verlegt werden. Dem Bewohner der Dachgeschosswohnung in der ehemaligen Gaststätte „Zum Herzbach“ wird vorgeworfen, am 4. November eine Gasflasche geöffnet und das entstandene Gas-Luft-Gemisch in Brand gesetzt zu haben.

Bei der Detonation waren Trümmerteile viele Meter weit geschleudert worden. Ein vorbeifahrendes Auto wurde beschädigt. Teile der Mauern fielen auf Gehweg und Straße. Nur durch Zufall sei niemand zu Schaden gekommen, betonte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt in einer Mitteilung. Der Haftbefehl laute daher unter anderem auf versuchten Mord und besonders schwere Brandstiftung «mit versuchter Todesfolge». Zum Zeitpunkt der Explosion habe sich der 19-Jährige allein in dem Gebäude aufgehalten und sich möglicherweise das Leben nehmen wollen.