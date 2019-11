Betrunkener beschädigte mit Pflasterstein Streifenwagen

Dortmund (dpa/lnw) - Ein Betrunkener hat am frühen Freitagmorgen in Dortmund fünf Polizei-Streifenwagen mit einem Pflasterstein massiv beschädigt. Ein Zeuge habe beobachtet, wie der 29-Jährige mit dem Stein immer wieder zuschlug, teilte die Dortmunder Polizei mit. Drei der Wagen seien danach nicht mehr einsatzfähig gewesen, der Schaden liege im hohen vierstelligen Bereich. Der Mann wurde gefasst, der Zeuge erkannte ihn wieder. Der 29-jährige Wohnsitzlose kam in Polizeigewahrsam.

Von dpa