Köln (dpa/lnw) - Der 1. FC Köln hat unter die Doppel-Trennung von Sportchef Armin Veh und Trainer Achim Beierlorzer endgültig einen Schlussstrich gezogen. Am Freitag gab der Fußball-Bundesligist bekannt, dass nun auch der bis 2021 datierte Vertrag mit Ex-Trainer Achim Beierlorzer einvernehmlich gelöst wurde. «Damit haben wir für beide Seiten eine sehr faire Lösung gefunden», sagte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle in einer Vereinsmitteilung.

Am Tag vor der Beurlaubung von Beierlorzer am vergangenen Samstag hatte Köln bereits die bis 2020 datierte Vertragssituation mit Sportgeschäftsführer Armin Veh einvernehmlich beendet. Seither sind im Club zwei Führungsposten vakant. Nachfolger standen am Freitag noch nicht fest.

Auf den 51-jährigen Beierlorzer, der erst im Sommer für 700 000 Euro von Jahn Regensburg gekommen war, könnte Pal Dardai folgen. Der Ungar besitzt nach seinem Aus bei Hertha BSC im Sommer aber noch einen Vertrag bei den Berlinern. Auch Markus Gisdol (zuletzt Hamburger SV) und Markus Weinzierl (zuletzt VfB Stuttgart) gelten als Kandidaten. Der Verein will zügig eine Entscheidung in der Trainerfrage treffen. «Wir wollen gerne bis Montag eine Lösung haben. Die nächsten Tage werden zeigen, ob wir das umsetzen können», sagte der mit der Trainer-Suche beauftragte Interims-Sportchef Frank Aehlig.

Auf Veh könnte Horst Heldt folgen. Der Ex-Profi wurde Anfang April beim Zweitligisten Hannover 96 als Sportdirektor freigestellt. Wie die Niedersachsen am Freitag bestätigten, hat der 49-Jährige seinen bis Ende Juni 2021 datierten Vertrag in Hannover schon vor Wochen gelöst - rückwirkend zum 30. September. Heldt wäre somit sofort für Köln als Sportchef sofort verfügbar.