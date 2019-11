Mehr Geld vom Land für Musikschulen

Hamm/Düsseldorf (dpa/lnw) - Die rund 180 öffentlichen Musikschulen in NRW bekommen mehr Geld vom Land. Bis 2022 solle der Gesamtetat nach und nach auf knapp zehn Millionen Euro jährlich steigen, sagte Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) am Freitag in Hamm bei der Mitgliederversammlung der Landesmusikschulen in Nordrhein-Westfalen. Von 2018 an gerechnet, als noch 2,9 Millionen Euro gezahlt wurden, wird sich laut Ministerium der Etat dann mehr als verdreifacht haben. Laut Haushaltsansatz bekommen die Schulen im nächsten Jahr 4,4 Millionen Euro vom Land.

Von dpa