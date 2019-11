CSU-Generalsekretär: Grüne sind Partei mit linker Gesinnung

München/Bielefeld (dpa) - Mit ihren Beschlüssen zum Wohnrecht und möglichen Enteignungen haben die Grünen nach Ansicht von CSU-Generalsekretär Markus Blume ihre linke Gesinnung offenbart. «Der Grünen-Parteitag zeigt: Annalena Baerbock und Robert Habeck sind die Fassade einer im Kern linken Partei. Mit Verboten, Anti-Auto-Politik und sozialistischen Enteignungsfantasien ebnen die Grünen einem Linksbündnis in Deutschland den Weg», sagte Blume am Samstag der Deutschen Presse-Agentur in München.

Von dpa