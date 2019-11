FC Bayern für soziales Engagement geehrt

Castrop-Rauxel (dpa) - Der deutsche Fußball-Meister FC Bayern München hat für sein herausragendes soziales Engagement den Ehren-Award der Solidarfondsstiftung Nordrhein-Westfalen erhalten. Münchens aus Lippstadt stammender Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge nahm den Preis trotz des Geburtstags seiner Tochter in seiner westfälischen Heimat persönlich entgegen. Die Laudatio hielt Borussia Dortmunds Präsident Reinhard Rauball in kurzfristiger Vertretung des zunächst angekündigten BVB-Geschäftsführers Hans-Joachim Watzke am Samstagabend in Castrop-Rauxel.

Von dpa