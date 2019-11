Taxi kracht gegen Straßenbahn: Vier Verletzte in Düsseldorf

Düsseldorf (dpa/lnw) - Beim Linksabbiegen ist in Düsseldorf ein Taxi mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Der 39 Jahre alte Taxifahrer und eine mitfahrende 28 Jahre alte Frau erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Ein weiterer Taxifahrgast (30) und der Fahrer der Bahn (56) wurden bei dem Unfall am frühen Sonntagmorgen leicht verletzt.