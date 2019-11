Spaziergängerinnen von Auto angefahren und verletzt

Langenfeld (dpa/lnw) - Bei einem Verkehrsunfall in Langenfeld (Kreis Mettmann) sind am Sonntag zwei Frauen verletzt worden, eine von ihnen schwer. Eine 73-Jährige erfasste beim Abbiegen mit ihrem Auto die beiden Frauen im Alter von 81 und 78 Jahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die beiden wollten demnach gerade die Straße überqueren. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Von dpa