Zwei Tote in Wohnhaus in Grevenbroich entdeckt

Grevenbroich (dpa/lnw) - Die Polizei hat zwei Leichen in einem Wohnhaus in Grevenbroich (Kreis Neuss) entdeckt. Wie eine Sprecherin am Montag sagte, sind die Hintergründe nach dem Fund am Sonntagnachmittag noch unklar. Daher könne man noch nicht sagen, ob es sich um einen Unfall, Suizid oder ein Verbrechen handelt. Die Staatsanwaltschaft Mönchengladbach übernahm die Ermittlungen.