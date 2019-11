Razzia: Kinderpornografie-Plattform abgeschaltet

Frankfurt/Main (dpa/lnw) - Ermittler haben nach einer Razzia in Nordrhein-Westfalen und sechs anderen Bundesländern eine Plattform für die Verbreitung von Kinderpornografie abgeschaltet. Neun Verdächtige sollen über eine Darknetplattform kinder- und jugendpornografische Schriften ausgetauscht haben. Als Drahtzieher gilt ein 43 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Schwäbisch-Hall (Baden-Württemberg). Er soll die Plattform «Tor Chat Directory» betrieben haben, wie die zuständige Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Montag mitteilte. Den Server entdeckten die Ermittler in Frankfurt und schalteten ihn ab.

Von dpa