Laschet: Umweltbewegung Jahrzehnte mit falschem Schwerpunkt

Laschet sagte weiter, dass Deutschland am Ende als Ergebnis «fast als einziges Land in der Welt» aus der Atomenergie aussteige, während Frankreich dank Kernkraftwerken «blendende Klimaziele» habe. «Selbst in Schweden - das Land, aus dem Greta stammt - gibt es Kernkraft.» Laschet räumte ein, dass auch die CDU das Thema «lange nicht prioritär» behandelt habe, aber: «Auch diejenigen, die sagen, sie seien Umweltbewegung, haben den falschen Schwerpunkt gesetzt.» Aus Klimagesichtspunkten hätte erst der Ausstieg aus der Kohle und dann aus der Atomenergie stattfinden müssen.

Der «Kölner Stadt-Anzeiger» hatte das Interview des Youtubers und Kino-Kritikers Dominik Porschen mit Laschet initiiert. Porschen hat mit seinem Kanal «Filmlounge» 126 000 Abonnenten.