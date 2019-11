Mann (79) stirbt bei Zusammenstoß mit Straßenbahn

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Düsseldorf ist am Montagvormittag gegen 10.45 Uhr ein Mann (79) tödlich verletzt worden. Die Polizei teilte am Nachmittag mit, dass sie von einem Suizid ausgeht. Der Schienenverkehr der Linie U75 war in Teilen bis 12.40 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Rheinbahn hatte einen Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Von dpa