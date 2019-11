Touristin mit Kim Kardashian-Foto in Reisepass entlarvt

Köln (dpa/lnw) - Wer mit falschem Pass auf Reisen geht, sollte sich nicht für eine Promi-Identität entscheiden: Wegen eines Fotos von Reality-Star Kim Kardashian in ihrem Ausweis ist eine Touristin in Köln aufgeflogen. Als die 29-Jährige bei einer Reisebank eine Prepaid-Karte kaufen wollte und den offenkundig gefälschten Ausweis zeigte, wurden nicht nur die Bank-Mitarbeiter, sondern kurz darauf auch die Bundespolizisten misstrauisch, wie eine Sprecherin am Montag mitteilte. Der Grund: Das Foto ähnelte nicht der Ausweisinhaberin selbst, sondern zeigte US-Schauspielerin Kim Kardashian. Die Beamten nahmen die Frau wegen des Verdachts der Urkundenfälschung zunächst vorläufig fest, ließen sie aber später gegen eine Strafzahlung wieder laufen. Der Ausweis blieb beschlagnahmt.