Tiefkühl-Lieferant schenkt Kindern Kuchen: Polizeieinsatz

Grefrath (dpa/lnw) - Harmlose Auflösung der Fahndung nach einem Mann, der angeblich Kinder anlocken wollte: Vier Tage nach dem vermeintlichen Vorfall meldete die Polizei am Montag, dass es sich um den Fahrer eines Tiefkühlservices handelte, den zwei Kinder vorher nach etwas «Leckeren» gefragt hatten. Der Mann antwortete nach eigener Aussage, dass er wegen des kalten Wetters kein Eis dabei habe - aber Kuchen. Den schenkte er den Kindern. «Es gibt keinerlei Anhaltspunkte für ein strafrechtlich relevantes oder «bedenkliches» Verhalten», so die Polizei am Montag.

Von dpa