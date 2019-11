29-Jähriger gibt Schüsse in Hausflur ab

Elsdorf (dpa/lnw) - Spezialeinsatzkräfte der Polizei haben einen 29-Jährigen festgenommen, der zuvor Schüsse in einem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in Elsdorf (Rhein-Erft-Kreis) abgegeben haben soll. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, waren der 29-Jährige und ein 44-Jähriger am Montagabend zusammen in der Wohnung des mutmaßlichen Täters, als es zum Streit kam. Daraufhin soll der 29-Jährige die Schusswaffe gezogen und den 44-Jährigen bedroht haben. Im Hausflur habe er dann mehrere Schüsse abgegeben und Reizgas versprüht. Anschließend zog sich der 29-Jährige laut Polizei in seine Wohnung zurück.

Von dpa