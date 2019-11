Ex-Chef Stevens hat Zweifel an Gisdols Eignung für Köln

Köln (dpa) - Sein früherer Chef Huub Stevens hat Markus Gisdol eine schwere Zeit als Trainer beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln prophezeit. «Ich weiß nicht, ob es mit ihm und dem FC passt», sagte Stevens dem «Express». Gisdol war von September 2011 bis Dezember 2012 Stevens' Co-Trainer bei Schalke 04. 2015 wurde der Niederländer Gisdols Nachfolger in Hoffenheim. Dass Gisdol in Köln, wo er am Montag als Trainer verkündet wurde und Stevens auch einmal arbeitete, erfolgreich sein wird, bezweifelt sein ehemaliger Chef.