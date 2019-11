Mönchengladbach verlängert bis 2024 mit Florian Neuhaus

«Florian hat eine ausgezeichnete Entwicklung hinter sich und ist zu einer festen Größe in unserer Mannschaft geworden», sagte Sportdirektor Max Eberl: «Wir freuen uns, dass wir ihn längerfristig an Borussia binden konnten und dass er unseren Weg in den nächsten Jahren mitgehen wird.» Neuhaus absolvierte auch 17 Spiele für die U21-Nationalmannschaft, davon fünf bei der EM 2019.