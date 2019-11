DHL eröffnet Express-Drehkreuz am Flughafen Köln/Bonn

Troisdorf (dpa) - Die Deutsche Post DHL hat am Flughafen Köln/Bonn ein neues Drehkreuz für ihre Express-Sendungen in Betrieb genommen. Auf insgesamt eineinhalb Hektar (15 000 Quadratmetern) wurden 123 Millionen Euro vor allem in neue Technik investiert, wie die Firma am Dienstag in Troisdorf mitteilte - in der Stadt unweit des Airports liegt ein Innovationszentrum des Bonner Konzerns.

Von dpa