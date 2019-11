Bundesratsinitiative für besseren Kinderschutz

Kiel (dpa) - Schleswig-Holstein wird mit Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen eine Bundesratsinitiative für eine Reform der Jugendhilfe einbringen. Das beschloss das Kabinett am Dienstag in Kiel. «Mit dem Vorstoß wollen wir Kinder und Jugendliche in der Jugendhilfe bestmöglich schützen», sagte Jugendminister Heiner Garg (FDP). «Die Aufsichtsbehörden sind in ihren Möglichkeiten sehr begrenzt - darüber gibt es kein Erkenntnis-, wohl aber ein Handlungsdefizit», begründete Garg den Vorstoß. Mit dem Gesetzentwurf solle zunächst der Schutz von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen und in Auslandsmaßnahmen verbessert werden.

Von dpa