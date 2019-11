Ein Auto war den Angaben zufolge bei Lüdenscheid ins Schleudern geraten und in die Leitplanke gekracht. Anschließend seien weitere Fahrzeuge in die Unfallstelle gefahren. «Da scheint es zu einer größeren Kollision gekommen zu sein.» Nach ersten Erkenntnissen seien sechs Fahrzeug beteiligt. Außerdem gab es Verletzte. Zur Anzahl und zur Schwere der Verletzungen konnten die Beamten zunächst keine Angaben machen. Auch die Unfallursache war am Morgen noch unklar.

Andernorts in Nordrhein-Westfalen mussten sich Fahrer am Morgen ebenfalls in Geduld üben. Auf der A57 bei Krefeld gab es zwischenzeitlich Verzögerungen von rund 45 Minuten. Das meldete der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen auf seinem Online-Verkehrsportal.

Der Grund für die Verzögerung nach Einschätzung der Polizei: das Wetter. «Im November ist Stau-Monat», sagte ein Sprecher. Teils gebe es Frost, das bremse aus. Hinzu kam mancherorts noch Nebel wie beispielsweise in der Region um Bielefeld. Dort herrschten laut Polizei am frühen Morgen Sichtweiten von unter 50 Metern. Unfälle wurden in der Region aber zunächst nicht gemeldet.