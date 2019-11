«Hawala-Banking»: Millionen beschlagnahmt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bei den Ermittlungen um illegale Millionentransfers haben Polizei und Staatsanwaltschaft in Nordrhein-Westfalen bereits Dutzende Tatverdächtige im Visier. Insgesamt sollten Vermögenswerte in Höhe von 212 Millionen Euro im laufenden Ermittlungsverfahren zum sogenannten Hawala-Banking vorläufig sichergestellt werden, berichtete NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch im Landtag.

Von dpa