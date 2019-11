Westfälische Kirche: Evangelische Trauung für Homosexuelle

Bielefeld (dpa/lnw) - Bei Hochzeiten werden homosexuelle Paare in der evangelischen Landeskirche von Westfalen künftig gleichgestellt. Bislang konnten sich gleichgeschlechtliche Partner in den Gemeinden nur vom Pfarrer segnen lassen. Nach dem Beschluss der Landessynode von Mittwoch sollen sie in Zukunft in einem Gottesdienst auch offiziell kirchlich getraut werden können. Gleiches soll laut Mitteilung für Paare gelten, bei denen ein Partner gar nicht oder nicht mehr einer Kirche angehört. Auch für solche Paare war bislang nur eine öffentliche Segnung möglich. Mit der Änderung der Trauordnung wolle man allen Paaren, die nach staatlichem Recht die Ehe eingegangen sind, die gleichen Rechte einräumen.

Von dpa