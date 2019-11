Rechtsstreit um Filmhuhn Sieglinde

Der beklagte Hundebesitzer zweifelt an der Identität des gerissenen Huhns. In der Hühnerschar hätten sich mehrere braune Hühner befunden, teilte seine Anwältin mit. Das bestreitet die Klägerin. Zuvor hatte das Amtsgericht Geldern der Klägerin rund 300 Euro zugesprochen. Dagegen hatte die Klägerin Berufung eingelegt.

Für Ute Milosevic war Sieglinde ein besonderes Tier unter Tausend. «Die war zahmer als ein Hund. Wollte jeden Tag auf den Arm und gestreichelt werden. Man konnte mit ihr Auto fahren», sagte Ute Milosevic am Mittwoch. Weil es so zahm war und gar nicht fremdelte, habe sie damals Sieglinde bei einer Tiertrainerin in die Ausbildung gegeben.