Teilnehmer von AfD-Abend soll Demonstranten angefahren haben

Köln (dpa/lnw) - Ein 23 Jahre alter Teilnehmer einer AfD-Veranstaltung in Köln soll nach dem Ende eines Wahlkampfabends absichtlich in eine Gruppe Menschen gefahren sein. Seit Mittwoch steht der Mann wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, gefährlicher Körperverletzung und Unfallflucht vor dem Amtsgericht. Sein Anwalt erklärte die Aktion mit Notwehr.

Von dpa