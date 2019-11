Damit ist die Zahl der Beschuldigten allein in NRW auf 14 gestiegen, acht davon sitzen in Untersuchungshaft, wie das Justizministerium am Mittwoch mitteilte. Den jetzt verhafteten 32-Jährigen haben die Kölner Ermittler nach eigenen Angaben identifiziert, nachdem sie ihn zunächst nur mit Tarnnamen in einem der sichergestellten Chats aufgespürt hatten.

Die im Fall Bergisch Gladbach begonnenen Ermittlungen ziehen nach Angaben aus Sicherheitskreisen bundesweite Kreise. In Berlin, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein wurden neun weitere Tatverdächtige identifiziert, einer sitzt in Untersuchungshaft. Die Zahl der betroffenen Kinder liegt demnach bundesweit bei 20 – davon 14 in NRW. Allein hier arbeiten fast 300 Polizeibeamte arbeiten inzwischen die einzelnen Fälle eines immer breiter erkennbaren Netzwerks von Pädophilen auf, das sich in einschlägigen Chats austauschte. Die bisher verhafteten Tatverdächtigen sollen ihre eigenen Kinder und Stiefkinder sowie weitere Opfer aus dem familiären Umfeld sexuell missbraucht und Bilder davon geteilt haben.

Der Fall eines Tatverdächtigen aus Wesel, gegen den zwar bereits seit Juni wegen Missbrauchs seines Stiefsohns und seiner Tochter ermittelt wurde, der aber erst mit Erkenntnissen im Fall Bergisch Gladbach am 24. Oktober verhaftet wurde, beschäftigte den Rechtsausschuss. Er soll sich mit dem in Bergisch Gladbach verhafteten Familienvater zu einer gemeinsamen Tat verabredet haben.

Justizminister Peter Biesenbach (CDU) hatte es im Landtag als Fehler bezeichnet, dass es im Weseler Fall zuvor keine Durchsuchung und keine Vernehmung der Opfer gegeben habe. Die Staatsanwaltschaft Kleve keinen Handlungsbedarf gesehen, weil die Kinder vor dem Verdächtigen geschützt worden seien, berichtete Justiz-Ministerialdirigent Christian Burr im Ausschuss. Allerdings gehe die Staatsanwaltschaft neuen Hinweisen nach, wonach sich der Tatverdächtige noch im August an einer Nichte vergangen haben könnte.