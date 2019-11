Kölns neuer Coach Gisdol erlebt guten Modeste

Köln (dpa) - Zwei Trainingseinheiten, eine Geste für Modeste, ein Gespräch mit dem Spielerrat: Der neue Trainer Markus Gisdol muss die bisher so gebeutelten Spieler beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln auf den letzten Drücker auf das Spiel gegen den Tabellenzweiten RB Leipzig am Samstag (18.30 Uhr/Sky) vorbereiten. «Wir müssen mixen und auch sehen, dass sich unsere Mannschaft wiederfindet. Vielleicht haben wir ein bisschen Mut zur Lücke. Aber wir müssen auch darauf achten, dass das Team die Sicherheit behält», sagte Gisdol am Donnerstag zu seinen ersten beiden Arbeitstagen mit zwei Trainingseinheiten.

Von dpa