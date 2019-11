Neues Angebot könnte Bewegung in Real-Verkauf bringen

Allerdings verhandelt Metro bereits seit Monaten mit dem Immobilienunternehmen Redos, das als bevorzugter Bieter für die Real-Supermärkte auserkoren worden war. «Die Verhandlungen mit Redos werden mit Hochdruck fortgeführt, um diese möglichst in den kommenden Wochen abzuschließen», hieß es nun von Metro. Man sei in den Verhandlungen bereits sehr weit und gehe jetzt «in jedem Fall in die entscheidende Phase». Metro sei dabei «zuversichtlich, zeitnah zur einer Entscheidung zu kommen.» Im Juli versprach sich Metro von dem Verkauf einen Mittelzufluss von 500 Millionen Euro.