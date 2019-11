Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Berufsverkehr ist am Freitagmorgen für viele Autofahrer in Nordrhein-Westfalen zur Geduldsprobe geworden. Der WDR-Staumelder berichtete am frühen Morgen von Staus mit einer Gesamtlänge von 102 Kilometern im Bundesland.

Von dpa