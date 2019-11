Mitarbeiter unter Verdacht: Polizei Paderborn sucht Fehler

Paderborn (dpa/lnw) - Die Polizei in Paderborn will ihr Einstellungsverfahren nach dem Kinderpornografie-Verdacht gegen einen Mitarbeiter generell überprüfen. «Es sind nicht alle Prüfungsmöglichkeiten ausgeschöpft worden, die es bei einem Einstellungsverfahren gibt», sagte ein Sprecher der Polizei am Freitag zu dem konkreten Fall. Der Prozess von der Bewerbung bis zum Beginn der Tätigkeit des IT-Ermittlungsunterstützers im Juli 2019 werde genau durchleuchtet. Dieses Verfahren laufe noch. Klar sei bereits, dass der Mann vor seiner Einstellung nicht über die Datenbanken von Polizei oder Verfassungsschutz überprüft wurde, obwohl das geänderte NRW-Datenschutzgesetzes das ausdrücklich zulasse.

Von dpa