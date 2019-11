Busfahrer macht Vollbremsung: 14 Schüler leicht verletzt

Stolberg (dpa/lnw) - Ein 77 Jahre alter Fahrer hat seinen Schulbus in Stolberg bei Aachen so stark abbremsen müssen, dass mindestens 14 Schüler im Alter zwischen 10 und 15 Jahren leicht verletzt worden sind. Der Busfahrer wollte nach Polizeiangaben von Freitag am Donnerstagmorgen an einem haltenden Sperrmüll-Lkw vorbeifahren, als «für ihn unerwartet die Beifahrertür des Müllwagens geöffnet wurde». Nur durch das starke Abbremsen habe der Fahrer nach eigener Einschätzung einen Zusammenstoß verhindern können.

Von dpa