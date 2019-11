Nach Debakel gegen Paderborn: BVB lädt zur Hauptversammlung

Düsseldorf (dpa) - Mitten in der Diskussion um Trainer Lucien Favre lädt Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund zur jährlichen Hauptversammlung an diesem Montag (11.00 Uhr). Auf der Mitgliederversammlung des Clubs am Sonntag machten die Anhänger bereits ihrem Ärger über das peinliche 3:3 (0:3) gegen den Tabellenletzten SC Paderborn mit Buhrufen Luft. Zwar wird es am Montag um den wirtschaftlichen Erfolg des Clubs gehen, aber die Kritik an Trainer Favre könnte auch die Stimmung auf der Hauptversammlung beeinflussen.

Von dpa