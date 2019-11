Mann kracht nach Unfallflucht in Denkmal: Schwer verletzt

Neuss (dpa/lnw) - Ein Mann (25) ist nach einer Unfallflucht in Neuss mit seinem Wagen in ein Denkmal gekracht und hat den etwa 1,5 Meter hohen Gedenkstein zerstört. Er selbst wurde schwer verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der offenbar betrunkene Mann am Vorabend zunächst in einem Kreisverkehr mit einem anderen Pkw kollidiert. Dann raste er davon, verlor die Kontrolle über seinen Wagen und schleuderte in das Denkmal. Der 25-Jährige wollte noch zu Fuß flüchten, konnte aber durch einen Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Ein Kran hob den Wagen vom Denkmalsockel. Nach einem Bericht der «Westdeutschen Zeitung» gehört das Denkmal der Schützenbruderschaft Neuss. Der Unfallfahrer kam in ein Krankenhaus.

Von dpa