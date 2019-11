Gottschalk erhält in Herne Auszeichnung für Lebenswerk

Jürgen von Manger - er lebte lange in Herne und starb dort 1994 - gehörte mit seiner Rolle als Adolf Tegtmeier zu den führenden Kabarettisten in Deutschland. Gottschalk nahm eine 6,5 Kilogramm schwere Kappe aus Bronze in Empfang. Die Kappe war Markenzeichen des Kabarettisten. In Erinnerung an ihn ehrt die Stadt seit 1997 alle zwei Jahre Comedians mit der Auszeichnung «Tegtmeiers Erben» - und vergibt zugleich zwei Ehrenpreise. Vor Gottschalk war der Ehrenpreis auch etwa an Hape Kerkeling, Dieter Hallervorden oder Hanns Dieter Hüsch gegangen.