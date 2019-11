Feuerwehr-Drohne in Duisburger Innenstadt abgestürzt

Duisburg (dpa/lnw) - Herber Rückschlag für das Drohnen-Programm des Landes: In der Duisburger Innenstadt ist bereits am 20. November eine Drohne der Feuerwehr abgestürzt, die zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) sowie dem NRW-Innenministerium als Modellprojekt eingesetzt wurde. Wie ein Sprecher der Stadt Duisburg am Montag der dpa sagte, wurde die Drohne mit drei Metern Spannweite so stark beschädigt, dass sie zunächst nicht mehr flugfähig ist. Verletzt wurde bei dem Absturz niemand - die Drohne krachte auf das Dach eines Einkaufszentrums am Duisburger Weihnachtsmarkt.

