Mutmaßlicher Terrorhelfer aus Köln angeklagt

Der Mann sitzt seit Mai 2019 in Untersuchungshaft. Die Anklage wirft ihm außerdem vor, nach seiner Rückkehr nach Deutschland mit einem bereits zu über sechs Jahren Haft verurteilten Helfer zwei Krankentransporter, Hilfsgüter und Geldspenden beschafft und dann der Kampfgruppe in Syrien zur Verfügung gestellt zu haben. In fünf Fällen soll der 39-Jährige übers Internet und über Plattformen sozialer Medien gezielt für den Beitritt oder die Unterstützung der Terror-Gruppe Islamischer Staat geworben haben.