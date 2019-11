Hugendubel-Buchshops künftig auch in Kaufhof-Filialen

Essen/München (dpa) - Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof baut die Zusammenarbeit mit der Buchhandelskette Hugendubel aus. Seit vier Jahren präsentiert Hugendubel in Karstadt-Filialen ausgewählte Buchsortimente. Bis Ende 2020 werde dieses Shop-im-Shop-Konzept auch auf die Kaufhof-Filialen übertragen, teilten beide Unternehmen am Montag mit. Dadurch werde sich die Zahl der Hugendubel-Shops in den Kaufhäusern auf fast 180 mehr als verdoppeln.