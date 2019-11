Opa rettet Familie vor Küchenbrand

Dortmund (dpa/lnw) - Ein Opa hat seine siebenköpfigen Familie in Dortmund vor den Flammen in ihrer Wohnung gerettet. Der im Dachgeschoss wohnende Großvater habe das Feuer im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses am Montagabend bemerkt und seine Familie durch Klingeln alarmiert, sagte ein Feuerwehrsprecher. Weil das Treppenhaus zu dem Zeitpunkt schon sehr verraucht war, brachte sich die gesamte Familie in der Dachgeschosswohnung des Opas in Sicherheit.

Von dpa