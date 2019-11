Bühne unter Wasser: Feuerwehreinsatz in Düsseldorfer Oper

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein Brandalarm hat am Montagabend die Sprinkleranlage in der Düsseldorfer Oper ausgelöst und die Bühne unter Wasser gesetzt. Bis zu 36 Feuerwehrleute waren mit der Beseitigung des Wassers beschäftigt, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Demnach war das Wasser auch in die Stockwerke unter der Bühne gelaufen. Die wenige Zentimeter hohen Wasserlachen waren nach drei Stunden entfernt. Was den Alarm ausgelöst hatte, war zunächst unklar. «Gebrannt hat es nicht», sagte ein Feuerwehrsprecher. Am Montag gab es in der Oper keine Vorstellung.

Von dpa