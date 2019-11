BVB ohne Alcácer und Bruun Larsen nach Barcelona

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund muss im Champions-League-Spiel beim FC Barcelona am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) auf Paco Alcácer verzichten. Der Torjäger ist an einer Magen-Darm-Infektion erkrankt und fehlte beim Abflug des Teams am Dienstagvormittag vom heimischen Airport Richtung Spanien. Der Spanier, der 2018 von Barcelona zum BVB gewechselt war, hatte sich zudem im Spiel seiner Mannschaft gegen den SC Paderborn eine Risswunde am Knie zugezogen. Nicht an Bord waren auch Jacob Bruun Larsen und Thomas Delaney (Verletzung am Sprunggelenk).

Von dpa