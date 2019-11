A42 Richtung Dortmund am Wochenende gesperrt

Herne (dpa/lnw) - Wegen Bauarbeiten wird die A42 an diesem Wochenende zwischen Gelsenkirchen-Zentrum und Herne-Wanne in Richtung Dortmund voll gesperrt. Die Sperrung beginnt am Samstag um 0.00 Uhr und endet am Montagmorgen um 05.00 Uhr. Betroffen sind auch die dazwischen liegenden Auffahrten Gelsenkirchen-Schalke und Gelsenkirchen-Bismarck in Richtung Dortmund. Der Verkehr wird umgeleitet. Auf dem rund sechs Kilometer langen Abschnitt erneuert der Landesbetrieb Straßen.NRW in dem Zeitraum die Fahrbahn und einen defekten Fahrbahnübergang.

Von dpa